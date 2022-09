Frankreich gegen ÖFB wohl ohne Benzema

Im Nations-League-Heimspiel gegen Österreich muss die französische Auswahl wohl auf Real-Star Karim Benzema verzichten.

Frankreichs Fußball-Nationalmannschaft muss im Nations-League-Heimspiel am 22. September gegen Österreich mit großer Wahrscheinlichkeit auf Karim Benzema verzichten. Wie dessen Club Real Madrid am Mittwochabend vermeldete, erlitt der Stürmerstar am Dienstag beim 3:0-Auswärtssieg in der Champions League gegen Celtic eine doppelte Muskelverletzung im rechten Oberschenkel.

Über die genaue Ausfalldauer des aktuellen europäischen Fußballer des Jahres und Vereinskollegen von David Alaba machte Real keine Angaben. Die spanische Zeitung "Marca" ging aber davon aus, dass Benzema erst Anfang Oktober wieder einsatzbereit sein wird.