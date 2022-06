Hab schon mehr geschlafen vor Morgen-Show

Was für ein Chaos vor dem Anpfiff!

Dabei konnte der ÖFB ausnahmsweise nix dafür. Eine ganz seltsame Stimmung war zu spüren: Eine ungute Situation für die Spieler, die die Spannung hochhalten mussten. Die Fans im Stadion trugen es mit Fassung, wobei mir jene, die einen weiten Heimweg hatten leid taten.

Mich selbst hat‘s ja auch getroffen – um pünktlich zur Morgen-Show auf oe24TV zu erscheinen, muss ich jeden Tag um halb fünf in der Früh aufstehen. Also können Sie sich ausrechnen, wie viel Schlaf ich in der Nacht bekomme.

Blackout-Roman bekommt Bedeutung

Schlimmer erwischt hat es jene, die in Fahrstühlen oder im Riesenrad stecken blieben. Unglaublich, dass so etwas in unserer Zeit immer wieder passiert. Da bekommt der neue Bestseller Blackout von Marc Elsberg gleich eine ganz andere Bedeutung ...

Nichtsdestotrotz war die Vorfreude auf unser erstes Heimspiel unter Rangnick groß. Die sah man auch den tollen Fans vor Ort an, die meisten machten das Beste auf der abskurrilen Situation.