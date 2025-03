Mit Biereth: Dänen kämpfen gegen Portugal um Halbfinale

Während Cristiano Ronaldo mit dem portugiesischen Nationalteam ein absoluter Länderspiel-Experte ist, steht Ex-Sturm-Star Mika Biereth am Beginn seiner Karriere mit der dänischen Mannschaft.

Niemand kommt auf so viele Einsätze für die portugiesische Nationalmannschaft wie Fußball-Ikone Cristiano Ronaldo. Der 40-jährige Rekordspieler könnte am Donnerstag (20.45 Uhr, live DAZN) im Viertelfinal-Hinspiel der Nations League gegen Dänemark seinen unglaublichen 218. Auftritt mit der Seleção Portuguesa feiern. Auf der anderen Seite gibt es hingegen jemanden, der sein dänisches Debüt feiert. Ex-Sturm-Graz-Star Mika Biereth ist erstmals für das A-Nationalteam nominiert worden.

Biereth glänzt in Monaco

Im Jänner kehrte der 22-Jährige Graz den Rücken, mischt seither die französische Liga auf. Nach nur neun Liga-Spielen mit Adi Hütters AS Monaco hält der gebürtige Londoner bereits bei elf Treffern - dreimal gab es dabei einen Biereth-Hattrick. Kein Wunder also, dass mit Deutschland und Dänemark gleich zwei Nationalteams Interesse an dem Star-Stürmer zeigten.

Biereth ist der Sohn einer bosnischen Mutter und eines deutsch-dänischen Vaters. Er selbst wuchs allerdings in England auf. Das Buhlen um den Grazer Double-Sieger entschieden letzten Endes die Dänen für sich - zur Enttäuschung von DFB-Bundestrainer Julian Nagelsmann. "Es geht leider nicht, weil er die englische und die dänische Staatsbürgerschaft besitzt. Er hätte sehr gerne für Deutschland gespielt." Dort wäre es zu einer Wiedervereinigung mit Kindheitsfreund Jamal Musiala gekommen.

Riemer: "Mika fühlt sich sehr dänisch"

Doch auch bei den Skandinaviern scheint sich Biereth wohlzufühlen, kickte er doch bereits für die dänische U21-Mannschaft. Nationaltrainer Brian Riemer erklärte: "Mika fühlt sich sehr dänisch. Der dänische Teil seiner Familie ist ihm sehr wichtig. Er hat immer davon geträumt, sie stolz zu machen, indem er Dänemark repräsentiert." Mit Ronaldo und Co. wartet auf den Torjäger eine Hammer-Herausforderung gleich bei seinem ersten möglichen Einsatz.