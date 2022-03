ÖFB-Team startet WM-Mission

Start ins Länderspieljahr: Heute gibt Teamchef Foda seinen Play-off-Kader bekannt.

120 Tage nach dem letzten Länderspiel (4:1 gegen Moldawien) geht es für unser Team heute erneut los: Ab 12 Uhr gibt Teamchef Franco Foda seinen Kader für das WM-Play-off-Halbfinale am 24. März gegen Wales bekannt. Mit potenziell einigen Namen, die zurückkehren könnten: So dürften die wiedergenesen Christoph Baumgartner (Hoffenheim), Xaver Schlager (Wolfsburg), Saša Kalajdžić (Stuttgart) und Stefan Lainer (Gladbach) wieder einberufen werden.

Foda über Wales: »Jeder weiß, worum es geht«

Das große Ziel 2022: die WM in Katar (21. November bis 18. Dezember). Dafür muss Österreich noch zwei Hürden überstehen: Erst geht es im Halbfinale auswärts gegen Wales, im Falle eines Sieges wartet das Finale daheim in Wien gegen Schottland oder Ukraine. „Ich bin überzeugt, dass jeder weiß, worum es geht, welche Riesenchance es bedeutet“, sagt Foda.

Aber: Das Finalspiel wäre nicht am 29 März, sondern erst im Juni. Wegen des Krieges (unten) in der Ukraine wurde das 2. Play-off-Halbfinale verschoben, weiß Österreich im Falle eines Sieges in Wales erst weit nach der WM-Auslosung, ob man erstmals seit 1998 bei einer Endrunde dabei ist. Teamchef Foda hat Verständnis: „In dieser Lage treten sportliche Interessen in den Hintergrund.“