Österreichs Fußball-Nationalteam benötigt am Montag (18.00 Uhr) in Aserbaidschan einen Sieg, um das EM-Ticket im zweiten Anlauf aus eigener Kraft zu fixieren.

In bisher fünf Duellen mit den Aseris ist das viermal gelungen, die beiden jüngsten Vergleiche endeten jeweils mit 4:1-Erfolgen der Österreicher. Den bisher einzigen Punkteverlust des ÖFB-Teams gab es am 7. September 2005 mit einem 0:0 in Baku. Es war das letzte Länderspiel unter Hans Krankl als Teamchef.

Müssen die Österreicher auch am Montag im Tofiq Bahramov Stadion Punkte abgeben, steht die Teilnahme an der EM 2024 in Deutschland (14. Juni bis 14. Juli) zu Spielende noch nicht fest. Das könnte sich wenige Stunden danach ändern, wenn Schweden nicht bei Tabellenführer Belgien gewinnt (Spielbeginn 20.45 Uhr/live DAZN). Dann würde dem ÖFB-Team theoretisch sogar eine Niederlage in Baku reichen. Es wäre allerdings eine historische Pleite - die erste der Verbandsgeschichte gegen Aserbaidschan.

Die Aseris setzten sich am Freitag im Duell der beiden Nachzügler der Gruppe F in Estland mit 2:0 durch und steuern unter ihrem italienischen Teamchef Gianni De Biasi auf den vierten Endrang zu. Schlüsselspieler der Nummer 121 der FIFA-Weltrangliste ist Kapitän Emin Mahmudov, der auch im Auftaktspiel der Quali im März in Linz gegen Österreich getroffen hat. Das Sturmduo bildeten mit Mahir Emreli von Dinamo Zagreb und Ramil Sheydayev vom thailändischen Meister Buriram United zuletzt zwei Legionäre. Torhüter Shahrudin Mahammadaliyev ist beim türkischen Erstligisten Adana Demirspor Teamkollege der Altstars Mario Balotelli (ITA) und Nani (POR).

Österreichs bisherige Länderspiel-Bilanz gegen Aserbaidschan: 5 Spiele - 4 Siege, 1 Remis (Torverhältnis 13:2)

Die bisherigen Spiele

8. September 2004, Wien (WM-Quali): Österreich - Aserbaidschan 2:0

7. September 2005, Baku (WM-Quali): Aserbaidschan - Österreich 0:0

8. Oktober 2010, Wien (EM-Quali): Österreich - Aserbaidschan 3:0

7. Oktober 2011, Baku (EM-Quali): Aserbaidschan - Österreich 1:4

24. März 2023, Linz (EM-Quali): Österreich - Aserbaidschan 4:1