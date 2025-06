Ancelotti fixiert mit Brasilien das WM-Ticket

Brasilien und Ecuador haben sich am Dienstag einen Platz bei der Fußball-WM 2026 in Mexiko, Kanada und USA gesichert.

Brasilien besiegte in der drittletzten Runde der Südamerika-Qualifikation Paraguay 1:0 (1:0) und bescherte Trainer Carlo Ancelotti damit ein besonderes Geschenk an seinem 66. Geburtstag. Ecuador ist nach einem 0:0 in Peru ebenfalls nicht mehr aus den sechs Plätzen zu verdrängen, die zur direkten WM-Teilnahme berechtigen.

Nach dem mageren 0:0 vergangene Woche gegen Ecuador hatte Ancelotti vor seinem zweiten Pflichtspiel als Teamchef des Rekordweltmeisters mehr Offensivdrang gefordert - und die Seleção lieferte in São Paulo. Von Beginn an wurde Paraguay stark unter Druck gesetzt. Kurz vor der Pause sorgte Vinicius Junior nach einer Flanke von Matheus Cunha für das einzige Tor des Abends (44.) und einen perfekten Tag für Ancelotti, der ihn in Madrid geformt hatte.

Startelf-Comeback von Messi

Die bereits zuvor qualifizierten Argentinier behaupteten trotz eines 1:1 gegen Chile ihren Platz an der Tabellenspitze. Kapitän Lionel Messi stand nach seiner Knieverletzung erstmals wieder von Beginn an auf dem Platz.

In Buenos Aires dribbelte Luis Díaz vom FC Liverpool im argentinischen Strafraum fünf Gegenspieler aus und traf in der 24. Minute zum 1:0 für die Gäste. Thiago Almada erzielte in der 80. Minute den Ausgleich für die Gastgeber, die nach einer Roten Karte gegen Enzo Fernández ab der 70. Minute in Unterzahl spielten.

Paraguay und Uruguay (2:0 gegen Venezuela) fehlt nur noch ein Punkt für die Qualifikation, auch Kolumbien hat gute Chancen. Chile wird zum dritten Mal in Folge eine WM verpassen, auch Peru ist praktisch aus dem Rennen. Die besten sechs Teams aus Südamerika qualifizieren sich direkt für die WM, die siebtplatzierte Mannschaft muss in die Relegation.