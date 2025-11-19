Alles zu oe24VIP
ÖFB
© Gepa

»Das Crazy oida«

Ausverkauft! Alle wollen unser WM-T-Shirt

19.11.25, 13:35
Kaum war die historische Nacht vorbei, da stand der erste Superstar der WM 2026 schon fest – und der trug nicht einmal Stutzen. 

Das ÖFB-WM-Leiberl „EXCITED ABOUT PLAYING UNITED“ wurde über Nacht zum heißesten Teil des Landes – und war schneller weg, als Goldtorschütze Michael Gregoritsch seinen „Halbvolley von Wien“ versenkte.

© Instagram

»Bald wieder verfügbar«

Was sich danach im Happel-Stadion abspielte, war – um es in Anlehnung an das deutsche Jugendwort zu sagen – einfach „das crazy oida“. Die Spieler, völlig durchnässt von Bierduschen, drehten in den brandneuen Shirts ihre Ehrenrunde. Falcos „America“ donnerte durch das Stadion, die Fans tobten, die Mannschaft strahlte. Es ist ein Stück Geschichte. Ein rotes Stück Euphorie. Ein Andenken an die Nacht, in der ganz Österreich gemeinsam explodierte. Und genau in diesen Minuten wurde das Leiberl zum Symbol dieser magischen Nacht: für Zusammenhalt, für Stolz, für den Moment, in dem ganz Österreich wusste: Wir fahren zur WM! 

ÖFB
© Öfb.at

Kein Wunder, dass die Fans sofort zuschlagen wollten. Doch der Hype überrollte den ÖFB – im wahrsten Sinne. Schon nach paar Stunden war das Shirt restlos ausverkauft -  kein einziges Stück mehr verfügbar. Doch es gibt Hoffnung für alle, die leer ausgegangen sind: Im offiziellen ÖFB-Onlineshop prangt bereits der Hinweis „Bald wieder verfügbar“. Der Verband rüstet nach – und das dürfte auch dringend notwendig sein. Denn wenn ein ganzes Land vereint excited ist, reicht eine Auflage offenbar bei Weitem nicht.

