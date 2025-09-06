Bosnien schlägt San Marino 6:0! Dzeko mit Doppelpack

Bosnien-Herzegowina hat als Österreichs Gruppengegner in der WM-Qualifikation San Marino mit 6:0 besiegt. Edin Dzeko erzielte einen Doppelpack. Das Team bleibt mit einem Spiel mehr an der Tabellenspitze.

Bosnien-Herzegowina hat sich in der WM-Qualifikation 2026 gegen San Marino mit 6:0 durchgesetzt. Benjamin Tahirovic brachte die Bosnier in der 21. Minute in Führung. Edin Dzeko erhöhte in der 70. und 72. Minute per Vorlage von Amar Memic und Esmir Bajraktarevic auf 3:0.

Sechs verschiedene Torschützen

Samed Bazdar traf in der 81. Minute zum 4:0. Kerim-Sam Alajbegovic, der bereits eine Vorlage gegeben hatte, erzielte in der 85. Minute das 5:0. Nihad Mujakic komplettierte in der 90. Minute den 6:0-Endstand.

Österreich trifft am Dienstag (20.45 Uhr) in der WM-Qualifikation auf Tabellenführer Bosnien-Herzegowina.