'Corona und Katar machen WM zur Lotterie'

Ich denke, im nächsten Jahr kommt eine sehr außergewöhnliche WM auf uns zu.

Und das meine ich nicht unbedingt positiv. Ganz ehrlich: Die Endrunde findet im Winter statt, in einem Land wie Katar. Dort werden sonst keine Bälle, sondern Menschenrechte mit Füßen getreten. Dazu kommt die Corona-Pandemie. Durch diese Voraussetzungen kann die Endrunde zu einer Lotterie werden. Favoriten sind für mich trotzdem die üblichen Kandidaten. Ich denke da an Brasilien, Frank reich, Deutschland oder England.

Auch Dänen muss man am Zettel haben

Die Deutschen haben das Ticket für die Endrunde als erste Nation gebucht. Mit Teamchef Hansi Flick hat man wieder eine echte Führungspersönlichkeit, einen Motivator. Unter ihm ist Mannschaft in der Quali aufgeblüht. Auch die Dänen muss man bei der Endrunde auf dem Zettel haben. Sie sind eine echte Einheit, mein Geheim favorit. Die ganz großen Überraschungen hat es in der Qualifikation nicht geben, die großen Nationen können schon ihr Flugticket buchen. Ich bin schon sehr gespannt auf diese Endrunde. Auch wenn sie nicht in Katar stattfinden sollte.