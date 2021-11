Der Fight um die letzten Tickets nach Katar

Das Wochenende bringt in der europäischen Qualifikation zur Fußball-WM 2022 weitere Gewissheit.

Vor allem der Sonntag hat spannende direkte Duelle um Platz eins in petto: Die engste Ausgangslage herrscht vor Portugals Heimspiel gegen Serbien, beide Teams halten bei 17 Punkten. Spanien geht immerhin mit einem Zähler Vorsprung ins Heimduell gegen Schweden, Russland nimmt einen Polster von zwei Punkten zum Gastspiel nach Kroatien mit.

Portugal um Superstar Cristiano Ronaldo brachte am Donnerstag aus Irland nach einem 0:0 nur einen Punkt nach Hause, verlor zudem Verteidiger Pepe mit Gelb-Rot. Dennoch hat man alle Trümpfe in der Hand. Selbst ein Remis würde den Portugiesen aufgrund des besseren Torverhältnisses in Lissabon reichen. Für Ronaldo ist sein 184. Länderspiel eine weitere Möglichkeit, dem Weltrekord von Soh Chin Ann (Malaysia), dem der Weltverband 195 Partien zurechnet, näherzukommen.

Spanien reicht Remis gegen Schweden

Auch Spanien kann sich in Sevilla gegen Schweden mit einem Remis begnügen. Verantwortlich dafür ist Georgien, das die "Tre Kronors" am Donnerstag mit einem 2:0-Sieg schockte, der die Schweden beim Comeback von Altmeister Zlatan Ibrahimovic die Tabellenführung kostete. "Ich bin enttäuscht. Sehr enttäuscht", sagte der 40-Jährige danach. Spanien setzte sich mit einem dominanten, aber dennoch matten 1:0 über Griechenland an die Tabellenspitze und will die Neuauflage des EM-Gruppenspiels (0:0) gewinnen. "La Cartuja (Sevillas Stadion, Anm.) muss zu einem Inferno für Schweden werden", sagte Trainer Luis Enrique.

Der Samstag ist vor allem aus heimischer Sicht interessant. Denn sollte Bosnien-Herzegowina am Nachmittag (15.00 Uhr) in der Frankreich-Gruppe D daheim gegen Finnland gewinnen, hätte das ÖFB-Team sein Play-off-Ticket sicher. Gelingt dies nicht, könnten die Franzosen selbst am Samstagabend (20.45 Uhr) mit einem erwarteten Punktgewinn gegen das in der WM-Qualifikation noch sieglose Schlusslicht Kasachstan ihren Platz in den Top zwei fixieren.

In Gruppe G bringt der Samstag nur das Vorspiel für die Abschlussrunde am Dienstag: Sowohl Leader Niederlande (19) als auch Verfolger Norwegen (17) planen in Montenegro bzw. gegen Lettland Siege ein, um sich dann ein finales Duell um den Poolsieg zu liefern. In Gruppe E ist Belgien der Sieg nicht mehr zu nehmen, dahinter kann Wales mit einem Heimsieg über Belarus Platz zwei fixieren.