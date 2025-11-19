Alles zu oe24VIP
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. Länderspiele
  5. WM-Qualifikation
Playoff-Showdown!

Diese 16 Teams kämpfen noch um 4 WM-Tickets

19.11.25, 00:32
Die Playoff-Auslosung zur WM 2026 bringt spannende Duelle. 16 Teams kämpfen in vier Miniturnieren um die letzten vier WM-Tickets, darunter die Türkei und Italien.

Die Auslosung der WM-Playoffs findet am Mittwoch um 13:00 Uhr in Zürich statt. Insgesamt 16 Teams kämpfen in vier Miniturnieren um die letzten vier WM-Tickets für die Weltmeisterschaft 2026.

So geht es mit den Gruppenzweiten weiter

Die Playoff-Töpfe setzen sich aus den 12 Gruppenzweiten der WM-Quali und vier Nations-League-Nachrückern zusammen:

  • Topf 1: Türkei, Italien, Ukraine, Dänemark
  • Topf 2: Wales, Polen, Tschechien, Slowakei  
  • Topf 3: Albanien, Irland, Kosovo, Bosnien-Herzegowina
  • Topf 4 (Nations League): Rumänien, Schweden, Nordirland, Nordmazedonien

Türkei & Italien in Topf eins

Die Türkei landet als Gruppenzweiter aus Gruppe E im Topf eins, gemeinsam mit Italien, Ukraine und Dänemark. Diese Teams treffen in den Halbfinals auf einen Gegner aus Topf vier und haben dabei Heimrecht.

Turnierformat entscheidet

In jedem Miniturnier treten vier Teams an: Topf 1 gegen Topf 4 und Topf 2 gegen Topf 3 in den Halbfinals. Die Sieger bestreiten das Finale, dessen Heimrecht ausgelost wird. Nur der Finalsieger erhält das WM-Ticket.

Spieltermine im März 2026

Die Halbfinals finden am 26. März 2026 statt, die Finals am 31. März 2026. Alle Spiele werden als Einzelbegegnungen ausgetragen, was für zusätzliche Spannung sorgt.

