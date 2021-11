Goretzka schenkte "Kung-Fu-Treter" sein Trikot

Kurios: Nach einem heftigen Tritt gegen den Hals von Leon Goretzka schenkte der Deutschland-Star dem Rotsünder sogar sein Trikot.

Schnelle Versöhnung und schöne Geste: Leon Goretzka hat dem Liechtensteiner Fußball-Nationalspieler Jens Hofer nach dessen Fußtritt gegen den Hals des deutschen Internationalen und der folgenden Roten Karte sofort verziehen.

Liechtenstein's Jens Hofer got a straight red card after this high boot on Leon Goretzka ???? pic.twitter.com/AavMaSIbrl — ESPN FC (@ESPNFC) November 11, 2021

"Er war völlig fertig und geknickt, er hat mir total leid getan. Deshalb habe ich ihm nach dem Spiel mein Trikot geschenkt", sagte der Profi des FC Bayern München am Freitag der "Bild".

Der beim FC Biel in der 3. Schweizer Liga spielende Hofer hatte beim 9:0 Deutschlands am Donnerstagabend in Wolfsburg nach wenigen Minuten Goretzka mit einem Tritt am Hals getroffen. Hofer entschuldigte sich anschließend mehrfach bei Goretzka. Der Bayern-Profi spielte weiter, wurde zur Pause aber ausgewechselt.