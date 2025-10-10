Linden LIVE: Rapids Wurmbrand hat 17 Jahre für Torrekord Zeit

Rapids Wurmbrand hat für den Torrekord 17 Jahre Zeit! Der 19-Jährige ist Spezialist für Tore beim Debüt und traf gegen San Marino in nur 245 Sekunden. Ralf Rangnick kündigt Alexander Schlager für Bukarest an. Peter Linden mit den Fakten.

Gut gelaunt saß Ralf Rangnick nach dem Rekordabend im ersten Stock des VIP-Clubs mit Ralph Hasenhüttl und dessen Gattin Sandra an einem Tisch. Da gab es Erinnerungen an gemeinsame Zeiten bei RB Leipzig. Zuvor versicherte er, froh zu sein, dass der Torrekord kein Thema mehr ist. Dazu trug er bei, weil er Arnautovic gegen San Marino zweimal durchspielen ließ. Ansonst waren 90-Minuten-Einsätze in den letzten Jahren für den neuen Rekordtorschützen eine Rarität: „Wir können uns wieder auf das Wesentliche fokussieren!“, behauptete der Teamchef. Den Sieg am Sonntag in Bukarest: „Die WM-Qualifikation ist die Marke, an der wir uns messen lassen müssen. Das gilt auch für meine Arbeit“. Erstmals lacht Österreich von der Tabellenspitze. Ein Spiel weniger als Bosnien, aber zwei Punkte mehr, dazu plus neun bei der Tordifferenz: „Gewinnen wir Sonntag, dann lassen wir uns das nicht mehr nehmen. Davon bin ich überzeugt!“ Rangnick wusste, dass Rumäniens 80-jähriger Teamchef Mircea Lucescu beim 2:1 gegen Moldau nur die B-Garnitur aufbot: „Das wird ein sehr körperbetontes Spiel!“

Schlager-Einsatz in Bukarest angekündigt

Zugleich kündigte er den Einsatz von Tormann Alexander Schlager gegen die Rumänen an. Sowohl er als auch Patrick Pentz wussten, dass jeder ein Spiel bekommen wird.

Wurmbrands Debüt-Sensation

Die starken 23 Minuten von Nikolaus Wurmbrand bei seinem Debüt mit Tor in nur 245 Sekunden und Assist überraschten den Teamchef nicht: „Er hat bei Rapid aufgezeigt.“ Auch in seinem ersten Bundesligaspiel in Grün-Weiß erzielte er ein Jahr zuvor einen Treffer. Der 19-Jährige scheint Spezialist für Debüt-Tore zu sein. Als er in der Mixed-Zone darauf angesprochen wurde, vielleicht einmal Arnautovic als Rekordtorschützen abzulösen, musste er lachen: „Bis dahin wird es noch ein sehr weiter Weg sein.“ Spielt er auch so lange wie Arnautovic, dann blieben ihm noch 17 Jahre Zeit für mindestens 45 weitere Tore.