Nach Blamage droht Deutschland jetzt der Super-GAU

Fahren wir tatsächlich ohne Deutschland zur WM?

Deutschlands hohe Ziele bei der Fußball-WM im kommenden Jahr haben zum Auftakt der Qualifikation einen herben Dämpfer erlitten. Im ersten Gruppenspiel in der Slowakei musste sich die Elf von Bundestrainer Julian Nagelsmann am Donnerstag verdient 0:2 geschlagen geben.

Nagelsmann stellte nach der peinlichen Pleite seine eigene Mannschaft infrage. „Wir haben die besten Spieler aus Deutschland ausgewählt, aber vielleicht müssen wir auf weniger Qualität setzen, auf Spieler, die alles reinwerfen.“ Der Bundestrainer wirft seinen Spielern also fehlende Mentalität vor.

© Getty

Es könnte eng werden

Schon am Sonntag muss es unbedingt besser werden. Das Heimspiel gegen Nordirland (3:1 gegen Luxemburg) ist ein Muss-Sieg, sonst droht dem vierfachen Weltmeister der Super-GAU. Nur der Tabellenerste qualifiziert sich direkt für die WM in den USA, Kanada und Mexiko. Der Zweite muss ins Play-off.

Eine WM ohne Deutschland ist zwar eigentlich unvorstellbar, könnte mit solchen Leistungen aber zur Realität werden. Wie schnell man die Quali verpasst, musste mit Italien ein anderer vierfacher Weltmeister zuletzt gleich doppelt erfahren.