Ronaldo und Italien zittern um Wüsten-WM

Der Kampf um das WM-Ticket im Play-off-Weg C wird nichts für schwache Nerven.

Von 21. November bis 18. Dezember findet in Katar die Weltmeisterschaft statt und schon jetzt steht fest: Eine große europäische Nation wird definitiv fehlen. In Gruppe C des WM-Play-offs bekommt es Portugal heute (20.45 Uhr im sport24-Liveticker) mit der Türkei zu tun, Italien trifft auf Nordmazedonien (20.45 Uhr im sport24-Liveticker). Die beiden Sieger dieser Duelle kämpfen dann im Showdown um ein Ticket für die WM.

›Jetzt ist der Moment,um zu gewinnen‹

„Jetzt ist der Moment, um zu gewinnen. Unser Fokus liegt nur darauf, bei der WM dabei zu sein“, stellt Portugal-Teamchef Fernando Santos klar. Er hofft in den Entscheidungsspielen natürlich auf seinen Superstar Cristiano Ronaldo. Der 37-Jährige hält mittlerweile bei 115 Treffern im Nationalteam (Weltrekord) und würde in Katar nach 2006, 2010, 2014 und 2018 bereits seine fünfte WM spielen. Portugal verpasste die direkte WM-Qualifikation durch eine 1:2-Heimniederlage gegen Serbien. Jetzt wartet mit der Türkei erneut ein unangenehmer Gegner. „Sie haben hochkarätige Spieler, die in großen Ligen spielen. Sie sind aggressiv – aber wir sind klarer Favorit. Wir müssen Respekt haben, aber keine Angst“, stellt Santos klar. Noch dazu konnte Portugal alle bisherigen fünf Pflichtspielduelle gegen Türkei für sich entscheiden.

Italien-Teamchef Mancini zuversichtlich

Italien ist unterdessen im „Halbfinale“ gegen Nordmazedonien klarer Favorit. Der regierende Europameister darf sich keine Blöße geben, könnte zum zweiten Mal in Folge ein WM-Turnier verpassen. „Wir werden dabei sein, weil wir stark sind und weil wir die beste Mannschaft der EM waren“, zeigt sich Teamchef Roberto Mancini zuversichtlich. Aber: Bereits in der Qualifikation für die WM 2018 stolperte Italien über Nordmazedonien, spielte in Turin nur 1:1.