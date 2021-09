Sancho nicht fit für Englands WM-Quali

England muss in den nächsten zwei WM-Quali-Spielen auf Flügelstürmer Jadon Sancho verzichten.

Jadon Sancho fehlt der englischen Fußball-Nationalmannschaft auch in den kommenden beiden WM-Qualifikationsspielen. Der 21-Jährige, der im Sommer vom BVB zu Manchester United gewechselt war, hatte bereits das 4:0 am vergangenen Donnerstag in Ungarn wegen einer im Training erlittenen Verletzung verpasst.

Sancho ist bereits zu seinem Club zurückgekehrt, um möglicherweise am 11. September für Manchester gegen Newcastle United wieder einsatzbereit zu sein, wie der englische Verband am Samstag mitteilte. Die Three Lions spielen am Sonntag in Wembley gegen Andorra sowie am Mittwoch in Polen.