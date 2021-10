Unser ÖFB-Team verliert den WM-Quali-Hit gegen Dänemark mit 0:1. ÖSTERREICH-Experte Frenkie Schinkels benotet die ÖFB-Kicker.

Es war leider ein enttäuschender Auftritt unserer Mannschaft. Ich hatte keine einzige Sekunde das Gefühl, dass Österreich zumindest einen Punkt mitnehmen kann. Und das, obwohl die Dänen auch nur einen durschnittlchen Abend hatten. Offensiv hatten wir nur einen Kopfball in 90 Minuten - das ist einfach zu wenig. Unter dem Strich stehen wir verdient dort, wo wir stehen: Wer von acht Spielen nur drei gewinnt, zwei Mal gegen Färöer und ein Mal gegen Moldawien, hat in den Top 2 der Gruppe nichts zu suchen. Bei den Noten gebe ich nur aus einem Grund kein Nicht Genügend: Weil die Einstellung in Ordnung war, es läuferisch nichts auszusetzen gab und wir defensiv wenig zugelassen haben. Aber gehen wir ins Detail ...

Daniel Bachmann (Note: 3)

Der Watford-Legionär war in meinen Augen unser Bester, obwohl er fußballerisch sicher noch einiges aufzuholen hat. Er hat Österreich lange vor dem Rückstand bewahrt, gute Paraden gezeigt. Beim Gegentor war aber auch Bachmann chancenlos.





Christopher Trimmel (Note: 4)

Hatte seine rechte Seite bis zum Gegentor gut im Griff, beim 0:1 vergaß er leider auf Maehle. Offensiv hab ich vom Union-Legionär schon deutlich bessere Spiele gesehen.





Stefan Posch (Note: 3)

Der Hoffenheimer blieb ohne Fehl und Tadel. Defensiv hatte er die dänischen Stürmer gut im Griff. Einzig beim Gegentor hat er sich zu leicht von Delaney austanzen lassen.

Martin Hinteregger (Note: 3)

Defensiv war der Frankfurt-Legionär nach Anfangsschwierigkeiten stabil, im Spielaufbau muss man von ihm mehr erwarten dürften.

David Alaba (Note: 3)

Hatte die linke Abwehrseite in seinem 90. Länderspiel gut im Griff, offensiv blieb er aber einiges schuldig. Von ihm muss noch mehr kommen.

Stefan Ilsanker (Note: 4)

Man weiß, was man von Ilsanker bekommt: Wille, zweikampfstärke aber einen unglaublich schlechten technischen Fußball. Das ist für einen Nationalspieler ganz einfach zu wenig.

Florian Grillitsch (Note: 4)

Leider wieder ein Rückfall in alte Tage: Der Hoffenheimer nimmt viel zu oft den Schwung aus den Offensivaktionen, dreht häufig ab und spielt retour zum Keeper. Mehr Mut würde ihm gut tun!

Marcel Sabitzer (Note: 4)

Von einem Spieler seiner Klasse muss deutlich mehr kommen. Er strahlte leider überhaupt keine Gefahr aus, leistete sich unglaublich viele Fehlpässe. So hat er bei den Bayern keine Chance auf Einsatzzeiten.

Konrad Laimer (Note: 3)

Der Leipziger wollte unbedingt, ging oft als einziger in das Gegenpressing. Auch ihm ist es leider zu wenig gelungen, für offensive Gefahr zu sorgen.

Marco Grüll (Note: 4)

Der Rapidler begann bei seinem Debüt mutig, dieser Mut verließ ihn aber mit Fortdauer der Partie. Grüll konnte seine Schnelligkeit zu selten ausspielen.

Ercan Kara (Note: 4)

Der Stürmer hat über 90 Minuten keine Chancen vorgefunden, das ist zu wenig. Aber eines darf man auch nicht vergessen: Vor zwei Jahren hat er noch in Horn gespielt, gegen Verteidiger von Milan und Chelsea fehlt noch die Durchschlagskraft.