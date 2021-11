Zauber-Ferse! Mbappé mit Traumtor im Training

Frankreich-Star Kylian Mbappe zeigt im Training einmal mehr warum er zu den besten Profis seiner Zunft gehört.

Was für ein irres Tor! Kylian Mbappé zaubert im Training der L'équipe Tricolore. Der PSG-Akteur verwertet eine Flanke sehenswert mit der Ferse im Tor. Begeistert setzt der Stürmer nach so einem traumhaften Treffer zum Jubellauf an - so eine Aktion gelingt schließlich nicht alle Tage.

Am Samstagabend wird es für die Franzosen ernst. Gegen das in der WM-Qualifikation noch sieglose Schlusslicht Kasachstan können Mbappé und Co schon mit einem Remis ihren Platz in den Top zwei fixieren.