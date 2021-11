Heute wird die Play-off-Teilnahme fix

Bosnien und Frankreich können uns heute in das WM-Play-off schießen.

Österreich im WM-Play-off? Wegen des Gruppensieges in der Nations League mittlerweile so gut wie sicher ...

Wenn höchstes ein Team aus dem Quintett Belgien, Italien, Spanien, Frankreich und Wales die Top zwei der Qualifikation verpasst, dann spielen wir im März noch um die Endrunde in Katar. Gut, dass Belgien, Italien und Spanien schon jetzt nicht mehr aus den Top zwei zu verdrängen sind. Heute könnte unsere Play-offTeilnahme endgültig fixiert werden.

Schon ein Punkt der Franzosen reicht uns

Sollte Bosnien am Nachmittag (15 Uhr) in der Frankreich-Gruppe zu Hause gegen Finnland gewinnen, haben wir unser Ticket sicher. Gelingt dies nicht, können die Franzosen am Abend (20.45 Uhr) mit einem erwarteten Punktgewinn gegen das in der WM-Qualifikation noch sieglose Schlusslicht Kasachstan ihren Platz in den Top zwei fixieren.

Der Modus. Trifft dieses äußerst wahrscheinliche Szenario ein, dann spielt unser Team im März um die erste WM-Endrunde-Teilnahme seit 1998. Die zehn Zweitplatzierten der Qualifikation und zwei Teams über den Nations-League-Weg (darunter Österreich) kämpfen im Play-off um die letzten drei Tickets für die im November 2022 startende Wüsten-WM. Es wartet ein Halbfinale und Finale im K.-o.-Modus, unser Team wäre vorerst ungesetzt und müsste auswärts antreten. Die zehn Gruppensieger der Qualifikation haben ihr Ticket für die Endrunde in Katar sicher.