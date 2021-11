Negativrekord! Israel-Hit wird zum "Geisterspiel"

Geisterstimmung in Klagenfurt: Nur 4.300 Zuschauer verirrten sich ins Stadion.

Leere Schlangen vor den Eingängen, die Sitze äußerst spärlich besetzt, die Stimmung wie im Geisterhaus – Fußball-Österreich gab am Freitagabend gegen Israel auf den Rängen einen beschämenden Eindruck ab, gerade einmal 4.300 Zuschauer verirrten sich in das Klagenfurter Wörtherseestadion. Das ist neuer Minusrekord für den ÖFB! Die bisherige Negativmarke datierte vom 29. Mai 1996, damals kamen 5.100 Fans in einem Freundschaftsspiel in Salzburg gegen Tschechien (1:0) – nie waren es bis bei einem ÖFB-Länderspiel nach 1945 weniger. Bis Freitagabend.

+++ Die Partie HIER im Sport24-LIVE-Ticker +++



Die Gründe sind vielseitig: Die 2G-Regel im Stadion, die kalten Temperaturen, die sportliche Bedeutungslosigkeit des Spiels und der unattraktive Gegner. Vor allem aber, weil Österreichs Team seit der EM viele Fans bitter enttäuschte, die vergangenen Leistungen nicht zum Stadion-gehen einluden – ein klares Signal an das Team rund um Trainer Foda.

Das wird sich trotz des gestrigen Sieges gegen Israel auch am Montag (20.45 Uhr) nicht ändern: Erneut spielt unser Team in Klagenfurt, dieses Mal zum Abschluss der laufenden WM-Qualifikation gegen Fußball-Zwerg Moldawien. Aktuelle Karten-Vorverkaufszahl: 2.900. Da droht gleich der nächste Minusrekord ...