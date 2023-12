Manchester City beendet 2023 zwei Punkte hinter Liverpool

Mit nun 40 Punkten aus 19 Runden liegt der Titelverteidiger in der englischen Fußball-Premier-League zwei Punkte hinter Liverpool.

Manchester. Manchester City hat die nach Punkten schwächste Hinrunde unter Trainer Pep Guardiola mit einem ungefährdeten 2:0-Heimsieg gegen Schlusslicht Sheffield United abgeschlossen. Mit nun 40 Punkten aus 19 Runden liegt der Titelverteidiger in der englischen Fußball-Premier-League zwei Punkte hinter Liverpool. Der Tabellenführer trifft erst am Neujahrstag auf das formschwache Newcastle United, hat dann aber ein Spiel mehr als der Club-Weltmeister absolviert.

Aston Villa hielt durch ein spät fixiertes 3:2 gegen ein dezimiertes Burnley mit den Kapazundern Schritt. Das Team von Trainer Unai Emery ist punktegleich mit Liverpool, hat aber eine Partie mehr gespielt. Douglas Luiz verwertete den entscheidenden Elfmeter via Lattenunterkante (89.). Arsenal könnte mit einem Sieg bei Fulham am Sonntag um einen Punkt vorbeiziehen.

Erling Haaland fehlte weiterhin

In Manchester besorgten Rodri mit einer Einzelaktion das frühe 1:0 (14.) und der argentinische Weltmeister Julian Alvarez nach schöner Kombination den Endstand (60.). Phil Foden assistierte bei beiden Treffern. Spielmacher Kevin De Bruyne saß nach seinem Muskelriss im Oberschenkel erstmals wieder auf der Bank. Erling Haaland und Jeremy Doku fehlten weiterhin.

Wolverhampton feierte beim 3:0 gegen Everton den dritten Sieg binnen einer Woche, die elftplatzierten Wanderers klopfen an den Europacup-Plätzen an. Sasa Kalajdzic schmorte erneut auf der Bank. Der ÖFB-Teamspieler stand in sieben Dezember-Spielen nur zwei Minuten auf dem Platz. Trainer Gary O'Neil baut im Offensivbereich auf die Beweglichkeit und Sprintstärke von Hwang Hee-chan, Mattheus Cunha und Pablo Sarabia. Laut Medienberichten sind Kalajdzic' Ex-Club Stuttgart und Eintracht Frankfurt an einem Winter-Leihgeschäft mit dem Wiener interessiert.