Manfred Fischer verlängert bei Austria Wien bis 2027

Austria Wien verlängert mit Vize-Kapitän Manfred Fischer langfristig bis 2027. Nachdem seine Aussagen am Sonntag die Fans über einen möglichen Wechsel spekulieren ließ, bleibt der Offensiv-Mann weitere vier Jahre am Verteilerkreis.

Die Austria klärt eine wichtige Personalie. Schon vor dem großen Wiener Derby am Sonntag können die Veilchen jubeln. Der Vertrag von Führungsspieler Manfred Fischer wurde bis Sommer 2027 verlängert. Das gab der Verein am Dienstagabend bekannt.

Fischer meint in der Aussendung: „Die Reise geht weiter. Ich gehe jeden Tag so gerne zum Training. Der Grund dafür sind die Menschen, die beim Verein engagiert sind. Es macht mich als Mensch extrem stolz, dass ich mit Menschen zusammenarbeiten kann, die alles für ihren Verein geben und dem gemeinsamen Erfolg alles unterordnen – das ist auch meine Philosophie. Der Verein hat mir viel gegeben – ich möchte etwas zurückgeben.“

Unruhe nach Schmid-Aus und Wirbel vor Derby

Auch Sportdirektor Manuel Ortlechner ist nach den abgeschlossenen Verhandlungen überglücklich: „Manfred Fischer war ab Tag eins ein Führungsspieler. Er ist eine Persönlichkeit mit Ecken & Kanten und ist authentisch – ich denke, dass ihn deshalb auch die Fans so mögen. Die gegenseitige Wertschätzung drückt sich auch in der Vertragslaufzeit aus. Er will sich immer weiter verbessern und lebt vor, wie man sich als Profi verhält – deshalb ist er für uns langfristig ein Führungsspieler, an dem sich unsere Jungen orientieren können.“

Nach der für viele Spieler unverständliche Trennung von Coach Manfred Schmid im Winter, nahm sich Fischer kein Blatt vor dem Mund. Sagte, dass die Entscheidung auch seine Zukunft entscheiden. Noch am Sonntag hat er viele Fans im Sky-Interview aufhorchen lassen. "Fußball ist schnelllebig, es geht immer weiter. Wir werden es sehen", heizte er die Gerüchteküche zusätzlich an. Auch die neuerlichen Probleme in Sachen Lizenz bereitet Fischer keine Sorge. Nachdem jetzt Klarheit herrscht, gilt der volle Fokus dem Saisonfinish. Gegen Rapid wartet am Sonntag das Schicksals-Derby. Im Kampf um Europa ist ein Sieg schon fast Pflicht. Da zählt Austria-Coach Michael Wimmer wieder auf den Vizekapitän, der die Mannschaft in der Offensive antreiben soll.