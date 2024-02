Kein 'Last Dance' mit Messi - Ronaldo sagt verletzt ab

Messi gegen Ronaldo - das ist eine der längsten und intensivsten Rivalitäten im Weltfußball. Zu einem erneuten Duell zwischen dem Inter-Miami-Stürmer und dem Al-Nassr-Superstar kommt es am Donnerstag (19 Uhr/live auf DAZN) im Rahmen des Riyadh Season Cup nun aber doch nicht.

Lange wurde darüber diskutiert nun ist es endgültig. Ronaldo verpasst das für Donnerstag (19 Uhr/live auf DAZN) geplante Testspiel seines Klubs Al-Nassr im Rahmen des Riyadh Season Cup gegen Lionel Messi und dessen Team von Inter Miami aufgrund einer Verletzung. Das bestätigte nun auch sein Trainer Luis Castro. "Cristiano ist in der Endphase seiner Erholung, bevor er wieder zum Team stößt. Wir gehen davon aus, dass er in den kommenden Tagen wieder mit dem Team arbeiten wird. Also wird er offensichtlich fehlen für das Spiel", so der 62-Jährige.

Nie wieder Messi gegen Ronaldo?

Grund sind muskuläre Probleme beim Portugiesen, die bereits in der vergangenen Woche dazu führten, dass Al-Nassr während dem Trainingslager in China zwei Tests absagen musste. Die Tatsache, dass das als 'Last Dance' angepriesene Duell zwischen Messi und CR7 nun nicht wie geplant stattfindet, dürfte die Fans weltweit enttäuschen. War wahrscheinlich die letzte Gelegenheit, die beiden Dauer-Rivalen gemeinsam auf dem Platz zu sehen. Im ersten Vorbereitungsspiel kassierte das Team aus Florida bereits eine bittere 3:4-Pleit gegen Saudi-Pro-Meister Al-Hilal.

Messi (Barcelona) und Ronaldo (Real Madrid) spielten beide lange in der spanischen Primera Division. Zusammen haben sie 13 der vergangenen 15 Ballon d'Ors für den besten Fußballer der Welt abgeräumt. Für den Beckham-Klub ist der Trip nach Saudi-Arabien Teil der Saisonvorbereitung. Die Major League Soccer beginnt am 21. Februar mit einem Heimspiel für Miami.