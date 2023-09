Nach Kuss-Eklat: Spaniens Verbandschef Rubiales tritt zurück

"Ja, ich werde zurücktreten", sagte Rubiales in einem TV-Interview mit dem britischen Moderator Piers Morgan. Erste Ausschnitte des Gesprächs wurden bereits am Sonntagabend veröffentlicht. "Ich kann meine Arbeit so nicht weiterführen", begründet der spanische Verbandschef seine Entscheidung.

BREAKING: Luis Rubiales has sensationally resigned as President of the Royal Spanish Football Federation following the scandal over him kissing Spain’s Jenni Hermoso at the Women’s World Cup Final. He revealed the news in a world exclusive interview for ⁦@PiersUncensored⁩ pic.twitter.com/Kl2uQTOzqv