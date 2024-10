Nach NR-Wahl: Trainer Glasner kritisiert FPÖ

Austro-Coach Oliver Glasner von Crystal Palace stieß das Wahlergebnis der Nationalratswahl bitter auf.

Der bestens vernetzte Sportjournalist Fabrizio Romano hat dieser Tage ein Posting auf "X" geteilt, in dem er Crystal-Palace-Trainer Oliver Glasner zitiert. Konkret geht es um das Ergebnis der Nationalratswahl in Österreich, das der Ried-Legende offenbar zu schaffen macht.

"Ich mache mir keine Sorgen um das Vertrauen, sondern um andere Dinge in der Welt... wie die Wahlen in Österreich, der Rechtspopulismus wird zu einem Trend in der Welt", so der derzeit einzige rot-weiß-rote Trainer in der englischen Premier League.

Unter seiner Aussage wird noch ein zweites Zitat hintenangestellt, das der gebürtige Salzburger über einen weiteren Sport-Journalisten seines Arbeitgebers Crystal Palace verlautbaren ließ: "Aber das Vertrauen in die Mannschaft macht mir keine Sorgen."