Nick Woltemade
Nächste Woltemade-Wende: Top-Klub steigt in Poker ein

09.08.25, 10:29
Neue Wende im Transferpoker um Stuttgart-Knipser Nick Woltemade. Der 23-Jährige wird nicht nur von Bayern München umworben, jetzt schaltet sich auch der FC Barcelona ein.

Laut dem spanischen Portal „fichajes.net“ hat sich auch der FC Barcelona in das Rennen um Stürmer Nick Woltemade eingeschaltet. Demnach betrachtet Trainer Hansi Flick den Noch-Stuttgarter als idealen Nachfolger für Robert Lewandowski. 

Es könnte also zum Transferduell FCB vs. FCB kommen.

Woltemade galt als Wunschspieler für das offensive Bayern-Mittelfeld – vor allem, um den verletzten Jamal Musiala kurzfristig zu ersetzen und langfristig als potenziellen Nachfolger von Harry Kane aufzubauen. Doch angesichts der festgefahrenen Verhandlungen wird der FCB nun offenbar auf interne Lösungen setzen. 

Das könnte die große Chance für den FC Barcelona sein, den 23-Jährigen zu verpflichten.

