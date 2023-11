1,3 Millionen Zuseher! ORF jubelt über Rekord-Quote

Die aufwändige TV-Übertragung des Testspiel-Krachers inklusive rot-weiß-roter Sieger-Party bescherte dem ORF Rekordquoten.

Bis zu 1,227 Millionen sahen am Dienstagabend den rot-weiß-roten 2:0-Sensationserfolg gegen Deutschland in ORF. Im Schnitt waren 1,134 Millionen Zuseherinnen und Zuseher in der zweiten Halbzeit bei 42 Prozent Marktanteil (46 bzw. 60 Prozent in den jungen Zielgruppen) live dabei - ein Rekord! Das Match war laut ORF das bisher meistgesehene Freundschaftsspiel in Österreich.

Highlight: Trapps "erbärmliche" Schauspiel-Einlage

"Der große Aufwand (u. a. mit 26 Kameras, d. Red.) hat sich ausgezahlt", freut sich Regisseur Michael Kögler. Auch vom ZDF, wo das ORF-Signal übernommen wurde, gab's durchwegs positive Rückmeldungen. Köglers Highlight: "Die Aktion von Kevin Trapp - wir haben alles gezeigt und auch aufgedeckt." So konnten die TV-Zuseher verfolgen, wie DFB-Bundestrainer Nagelsmann in Richtung Trapp pfiff und ihm etwas deutete, wie der DFB-Tormann daraufhin zu Boden ging und eine Blessur vortäuschte (damit Nagelsmann nach dem Sané-Ausschluss Zeit für taktische Umstellungen hatte), ehe er lächelnd wieder aufstand und in die Kamera zwinkerte. Kommentator Thomas König während der Live-Übertragung: "Na bitte, das ist ja erbärmlich ...". Co-Kommentator Roman Mählich: "Das ist grob unsportlich." Den Quoten war's jedenfalls nicht abträglich.

Alle fünf Spiele des Nationalteams im ORF im Jahr 2023 sahen im Schnitt 874.000 Fans bei 33 Prozent Marktanteil. In den jungen Zielgruppen lag der Marktanteil bei 38 bzw. 49 Prozent. Das EM-Qualifikationsspiel gegen Schweden am 12. September liegt mit 1,075 Millionen an der Spitze (im Schnitt 991.000) auf Platz 2 im Jahresranking.

Auch ServusTV bilanziert mit Top-Quoten

Die restlichen ÖFB-Spiele liefen auf ServusTV - auch dort freut man sich über Top-Quoten: Beim Heimspiel gegen Schweden kam der Red-Bull-Sender im Schnitt auf 850.000 Zuseher. Unser EM-Quali-Abschlussspiel gegen Estland vergangenen Donnerstag sahen trotz der schon zuvor fixierten EM-Endrundenteilnahme und des unattraktiven 18-Uhr-Termins 569.000 Fans in Österreich zu. Beste Voraussetzungen für die EM-Endrunde 2024 in Deutschland, wo ServusTV als heimischer Hauptrechte-Inhaber alle Österreich-Spiele live übertragen wird.