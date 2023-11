Am 2. Dezember steigt EM-Gruppen-Auslosung

In Hamburg erfährt ÖFB-Nationalteam die EURO-Gegner

Der Countdown läuft! In 10 Tagen steigt in der Hamburger Elbphilharmonie die wichtigste Auslosung des Jahres für unser Nationalteam. Konkret erfahren Alaba & Co. am 2. Dezember (18 Uhr) auf welche Gegner sie in der Gruppenphase der EURO 2024 in Deutschland treffen werden. Der Gastgeber ist dabei ebenso ein potenzieller Gegner wie Portugal, Frankreich, England oder Spanien.

Österreich hat Chance auf Eröffnungsspiel

Fix ist bis jetzt auch: Das Eröffnungsspiel steigt am 14. Juni in der Münchner Allianz-Arena. Wie in Deutschland berichtet wird soll bei der offiziellen Eröffnung kein geringerer als Pop-Superstar Ed Sheeran singen. Sollte Österreich in eine Gruppe mit Deutschland gezogen werden würde es damit auch das 1. Spiel bestreiten. Grund: Das Nationalteam findet sich als bester Gruppenzweiter der Qualifikation im zweiten Lostopf wieder!

Im Play-off geht es noch um 3 EURO-Plätze

Bis alle EM-Teilnehmer feststehen wird es freilich noch etwas dauern. Denn in einem Nations League-Play-off werden die letzten Plätze vergeben. Die drei Ligen A, B und C e bilden jeweils eines der Playoff-Turniere, bei denen jeweils vier Teams mitspielen. Die Auslosung für dieses Mini-Turnier findet bereits morgen (12 Uhr) statt. Am 26. März finden die Spiele um die letzten drei Tickets statt. Wichtig: Alle Playoff-Sieger werden in Lostopf 4 sein.

Bis 7. Juni muss Kader an UEFA gemeldet sein

Wichtig für alle EM-Starter ist auch der 7. Juni. Grund: Bis dahin muss jeder Teamchef seinen finalen Kader an die UEFA übermitteln. Das heimische EM-Aufgebot wird ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick wohl kurz vor dem letzten Bundesliga-Spiel am 18. Mai benennen. Anders als sein Vorgänger Franco Foda hat Rangnick aber weniger Plätze zur Verfügung: 2021 durfte Foda noch 26 Spieler nennen, 2024 erlaubt die UEFA nur noch 23 Akteure.

Die Topf-Einteilung