Darum hängt jetzt ein Riesen-Arnautovic beim Schottentor

ÖFB-Superstar Marko Arnautovic wechselte lieber nach Belgrad als zu Rapid - dennoch ist der Stürmerstar in Wien plötzlich überall präsent. Ganz riesig vor allem am Schottentor.

Ab Ende September 2025 wird die „mucki“ Protein-Vanillemilch in allen SPAR-, EUROSPAR- und INTERSPAR-Filialen in Österreich erhältlich sein. Begleitet wird der Launch von einer groß angelegten Werbekampagne mit Marko Arnautović, der als prominenter Partner dem jungen Unternehmen zusätzliche Aufmerksamkeit verschaffen soll.

Ein besonderes Highlight: Am Wiener Schottentor werden zwei großflächige Megagerüste der Firma Megaboard die Außenfassade des Palais Ephrussi am Universitätsring schmücken – mit Arnautović in überlebensgroßer Darstellung. „Manchmal muss man Größe zeigen! Eine Hausfassade am Ring kommt da gerade recht“, so der Teamspieler augenzwinkernd. Und weiter: „Wer viel mucki trinkt, braucht eben viel Platz!“

Arnautovic und "Mucki-Maus" als Team

Auch Firmengründer Dr. Novotny betont die Bedeutung der Zusammenarbeit: „Dank der starken Partnerschaft mit Marko wurden innerhalb weniger Monate zwei neue mucki Drinks österreichweit gelistet.“ Neben Arnautović rückt nun auch die „mucki Maus“ stärker in den Fokus. Das Maskottchen, eine verschmitzt lächelnde, muskulöse Cartoonfigur, war bereits in den TV-Spots eingeführt worden und wird nun als Markenprotagonist aufgebaut.

„Im Scheinwerferlicht von Marko, als echten Superstar, kommt unser heimlicher Star, die mucki Maus, jetzt groß raus“, sagt Novotny. Inspiration für die Figur lieferte ein beliebter Comic, in dem die Maus nach einem Schluck „mucki“ gestärkt aus dem Schatten tritt.