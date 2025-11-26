Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sportdaten
ÖFB CUP 2. Liga Bundesliga Europa League Conference League Champions League EM-Qualifikation WM-Qualifikation Nations League
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sportdaten:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. Nationalteam
Alaba Mwene
© APA

Fußball

Fast zwei Millionen Tickets für WM verkauft

26.11.25, 23:28
Teilen

In den ersten beiden Verkaufsphasen haben Fußball-Fans fast zwei Millionen Tickets für die WM im Sommer 2026 ergattert. 

Das teilte der Weltverband FIFA mit. Demnach sicherten sich bisher Fans aus 212 Ländern Karten für das Turnier in den USA, Kanada und Mexiko. Nach Angaben der FIFA war die Nachfrage in den drei Gastgeberländern am höchsten - gefolgt von England, Deutschland, Brasilien, Kolumbien, Spanien, Argentinien und Frankreich.

"Glückwunsch an alle, die sich bereits Tickets gesichert haben. Alle anderen haben ab Donnerstag, 11. Dezember, wenige Tage nach der Endrundenauslosung in Washington D. C. erneut die Möglichkeit", äußerte FIFA-Präsident Gianni Infantino in einer Verbandsmitteilung.

Die WM-Endrunde wird am 5. Dezember in Washington in den USA ausgelost. Sechs Tage später beginnt die nächste Verkaufsphase, in der Fans erstmals Einzeltickets für bestimmte Spiele und Teams der Gruppenphase bestellen können. Bis zum 13. Jänner 2026 können sich Fans für diese Phase anmelden. Der Zeitpunkt der Anmeldung für die Zufallsziehung hat keinen Einfluss auf die Erfolgsaussichten. Voraussetzung ist eine FIFA-ID. Pro Haushalt können maximal vier Tickets pro Spiel und insgesamt höchstens 40 Tickets für die gesamte WM erworben werden.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden