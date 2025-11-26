Fast zwei Millionen Tickets für WM verkauft

In den ersten beiden Verkaufsphasen haben Fußball-Fans fast zwei Millionen Tickets für die WM im Sommer 2026 ergattert.

Das teilte der Weltverband FIFA mit. Demnach sicherten sich bisher Fans aus 212 Ländern Karten für das Turnier in den USA, Kanada und Mexiko. Nach Angaben der FIFA war die Nachfrage in den drei Gastgeberländern am höchsten - gefolgt von England, Deutschland, Brasilien, Kolumbien, Spanien, Argentinien und Frankreich.

"Glückwunsch an alle, die sich bereits Tickets gesichert haben. Alle anderen haben ab Donnerstag, 11. Dezember, wenige Tage nach der Endrundenauslosung in Washington D. C. erneut die Möglichkeit", äußerte FIFA-Präsident Gianni Infantino in einer Verbandsmitteilung.

Die WM-Endrunde wird am 5. Dezember in Washington in den USA ausgelost. Sechs Tage später beginnt die nächste Verkaufsphase, in der Fans erstmals Einzeltickets für bestimmte Spiele und Teams der Gruppenphase bestellen können. Bis zum 13. Jänner 2026 können sich Fans für diese Phase anmelden. Der Zeitpunkt der Anmeldung für die Zufallsziehung hat keinen Einfluss auf die Erfolgsaussichten. Voraussetzung ist eine FIFA-ID. Pro Haushalt können maximal vier Tickets pro Spiel und insgesamt höchstens 40 Tickets für die gesamte WM erworben werden.