Foda schafft es nicht, ein Team zu formen

Unser Team bringt die Qualität nicht auf den Platz. Das ist Fodas Schuld.

Die momentane Entwicklung lässt sich am besten am Beispiel Dänemark zeigen: Von der individuellen Qualität, der Breite im Kader sind die Skandinavier nicht besser als wir. Aber sie sind auf der Erfolgswelle, haben ein funktionierendes System, sind konstant und sorgen für Euphorie im eigenen Land. All das fehlt bei unserem Team. Aber all das wäre mit unseren Anlagen auch möglich. Franco Foda hat es nicht geschafft, aus unserem Team eine funktionierende Einheit zu formen. Auch deshalb deutet viel auf einen Abgang hin.

Bin gespannt, ob Milletich ein Macher ist

Ich bin gespannt auf die ersten Tage von Präsident Milletich. Ob er ein Mann mit Taten ist oder nur ein großer Redner. Ich denke, im Hinblick auf das Playoff, wäre ein Neustart zu befürworten.