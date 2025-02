1:4! ÖFB-Damen bleiben weiterhin sieglos gegen Deutschland

Unsere ÖFB-Ladies mussten nach dem Triumph gegen Schottland nun eine bittere 1:4-Niederlage gegen Deutschland in der Nations League Gruppenphase hinnehmen.

Unser Frauen-Nationalteam muss weiterhin auf den deutschen Befreiungsschlag warten. Mit einem 1:0-Sieg gegen Schottland legten die ÖFB-Ladies zuletzt noch einen Hammer-Start in die Gruppenphase der Nations League hin, kürten sich dabei sogar zum Gruppenführer. Genauso erfolgreich sollte es Dienstagabend auch gegen Deutschland weitergehen. Die DFB-Mannschaft schien allerdings weiterhin eine Nummer zu groß für Laura Feiersinger und Co. Auswärts hagelte es für Österreich eine 1:4-Pleite. Somit blieben unsere Damen auch im insgesamt sechsten Aufeinandertreffen mit den Deutschen punktelos.

Hammer-Start dank Schasching

Dabei legten unsere Damen zu Beginn noch einen Traumstart hin. Nach einer Balleroberungs-Aktion der Österreicherinnen brachte Lilli Purtscheller den Ball ideal bei Annabel Schasching an. Die Freiburg-Legionärin machte sich auf den Weg in Richtung DFB-Tor, rollte das Leder dann lässig mit einem Flachschuss an Goalie Stina Johannes vorbei (3.) - 1:0! Obwohl von den Nachbarinnen einiges an Gegenwehr kam, konnte das ÖFB-Team die Führung noch einige Zeit lang verteidigen und sogar beinahe auf 2:0 hochschrauben.

Julia Hickelsberger bahnte sich den Weg in den deutschen Strafraum, kam kurz vorm Tor zum Abschluss. Diesen konnte Keeperin Johannes allerdings noch parieren, es blieb weiterhin bei einem Österreich-Tor (24.). Auch in den kommenden Spielminuten blieb das Team von Coach Alexander Schriebl auf Augenhöhe mit den Gastgeberinnen, brachte diese teilweise sogar ins Schwitzen. Vor der Pause gelang den Deutschen dann allerdings der Ausgleich. Nach einem langen Freistoß schaffte der Ball es an der österreichischen Abwehrkette vorbei. Laura Freigang nutzte die Chance und netzte ein (39.) - 1:1.

Drei "Joker-Tore" der Deutschen

Kaum aus der Pause zurückgekehrt gelang den Hausherrinnen ein "Joker-Tor". Die zuvor eingewechselte Linda Dallmann brachte einen Pass von Jule Brand vorbei an ÖFB-Keeperin Manuela Zinsberger und stellte auf 2:1 um (55.). Die Arsenal-Torfrau sollte an diesem Abend allerdings noch ein paar weitere Male hinter sich greifen müssen. So auch in der 70. Minute. Nach einem Fehlpass von Feiersinger landete die Kugel bei Gegnerin Linda Dallmann. Diese reagierte schnell, leitete den Ball weiter zur kurz zuvor eingewechselten Giovanna Hoffmann, die dann für das 3:1 sorgte.

Kurz vor Schlusspfiff legten die Deutschen dann mit einem dritten "Joker-Treffer" nach. Auch gegen Vivien Endemann hatte Zinsberger keine Chance (82.) - 4:1! Mit diesem Stand endete für die Österreicherinnen letztendlich auch das enttäuschende Gruppenphasen-Duell. In der Nations League geht es für unsere Fußball-Ladies am 4. April mit einer Partie gegen die Niederlande weiter.