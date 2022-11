Teamchefin Irene Fuhrmann hat für das Länderspiel-Doppel zum Jahresabschluss eine Debütantin in den Kader von Österreichs Fußball-Nationalteam einberufen.

Die 22-jährige Stürmerin Eileen Campbell ist nach acht Saisontreffern in der heimischen Liga für SCR Altach/FFC Vorderland erstmals dabei. Das ÖFB-Team bereitet sich ab Montag in Bad Tatzmannsdorf auf die beiden Testspiele gegen Italien (11.11.) in Lignano und die Slowakei (15.11.) in Wiener Neustadt vor.