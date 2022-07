DFB-Damen adeln Zadrazil und co.: 'Sie laufen, bis sie umfallen'

Am Donnerstag um 21 Uhr trifft unser Wunder-Team im Brentford Community Stadium in London auf ihre deutschen Nachbarn. Besonders mit der starken Laufleistung und stabilen Defensive konnten unsere Mädels überzeugen, was sich auch bei den Gegnerinnen herumgesprochen hat.

Es ist das Spiel des Jahres für unser ÖFB-Damen-Nationalteam! Im Viertelfinale der EURO treffen unsere Mädels auf die Nachbarn aus Deutschland. Die Leistung unseres Wunderteams wird auch beim acht-fachen Europameister und zwei-fachem Weltmeister bemerkt. "Wir haben das Spiel gegen Norwegen gesehen. Sie leben von ihrem Team und das merkt man auch nach ihren Siegen, wenn sie ihre Polonaise machen und feiern", bemerkt DFB-Kapitänin Alexandra Popp auf der Pressekonferenz. Doch auch spielerisch kennt die 31-jährige vom VfL Wolfsburg ihre Gegnerinnen gut: "Wir dürfen sie nicht unterschätzen. Wir kennen sie aus der Bundesliga. Wir sind darauf gewappnet, dass einiges kommt. Sie laufen, bis sie umfallen." Laufen bis zum Umfallen bestätigt auch die Statistik. Die ÖFB-Auswahl hat nach der Gruppenphase die meisten Kilometer abgespult. Aus der Bundesliga kennen sich einige Spielerinnen nicht nur als Kontrahentinnen. Von Eintracht Frankfurt und dem FC Bayern München stehen gleich jeweils sieben Teamkolleginnen in den Kadern. Virginia Kirchberger, Verena Hanshaw und Barbara Dunst (Eintracht Frankfurt) treffen auf ihre Mitspielerinnen Sara Soorsoun, Sophia Kleinherne, Nicole Anyomi und Laura Freigang. Vom FC Bayern möchte Sarah Zadrazil sechs ihrer Kolleginnen, nämlich Giulia Gwinn, Klara Bühl, Linda Dallmann, Sydney Lohmann, Lina Magull und Lea Schüller, in den verfrühten Urlaub schicken. Es wird jedenfalls eine Mammutaufgabe. Zwei Duelle gab es bis jetzt auf Freundschaftsspiel-Ebene - beide Spiele gingen an die DFB-Damen. Gegen den Weltranglisten-Fünften möchten unsere Ladies jedenfalls überraschen und den Ruf des Wunderteams bestätigen.