So feiert England den historischen EM-Titel

Am Sonntag um 20.31 Uhr war es amtlich. Englands Frauen-Nationalteam sichert sich erstmals den EM-Titel und beendeten somit eine 56-jährige titellose Durststrecke der stolzen Fußballnation.

Es war ein Zittern bis zur letzten Minute. Nach packenden 120 Minuten brachen alle Dämme und die "Lionesses" gewinnen das Finale da'home'. Es ist der größte Erfolg für das Mutterland des Fußballs nach über 56 Jahren. Zuletzt holten die Herren den WM-Titel 1966 in das Vereinigte Königreich. Wie schon unsere ÖFB-Ladies crashten die frisch gebackenen Europameisterinnen die Sieger-Pressekonferenz.

England players interrupted head coach Sarina Wiegman's press conference with 'Football's Coming Home' ????



(via @SkySportsWSL) pic.twitter.com/tfkml5bZAx — B/R Football (@brfootball) July 31, 2022

Lobeshymnen von der Queen

Unter den ersten Gratulanten im Wembley war Prinz William, der den EM-Heldinnen die Medaillen überreichen durfte. Die Queen äußerte ihre Glückwünsche schriftlich an die Damen. "Es ist ein bedeutsamer Erfolg für das gesamte Team. Der Sieg der Europameisterschaft haben sich zurecht großes Lob verdient.", schrieb die Queen in einer Aussendung. "Der Erfolg geht auch weit über die Trophäe hinaus. Ihr seid eine Inspiration für die Mädchen und Frauen in der heutigen Zeit und auch für zukünftige Generationen", fuhr Queen Elizabeth II in ihrem Scheiben fort.

Umso kitschiger wird die Geschichte rund um die Siegestorschützin Chloe Kelly, die sich in ihrem Jubel gleich das Trikot vom Leib riss. "Oh mein Gott, es ist unfassbar. Das sind die Sachen, aus denen Träume gemacht sind. Ich habe immer daran geglaubt, dass ich hier dabei sein kann, aber dann auch noch den Siegtreffer zu erzielen - einfach nur wow." Die 24-jährige feierte im April ihr Comeback nach einem Kreuzbandriss.

Sarina Wiegman freut sich nicht nur über den Titel ihres Teams, sondern auch über die Auswirkung der Europameisterschaft: "Dieses Turnier hat so viel gemacht für den Frauenfußball aber auch für die Gesellschaft und Frauen in der Gesellschaft in England, ich denke aber auch in Europa und auf der ganzen Welt", verlautete Englands Teamchefin, die den Titel verteidigen konnte. 2017 führte sie die Niederlande als Chefbetreuerin ebenfalls zum Triumph bei der Heim-EURO.

Turnier der Rekorde

England kann nicht nur stolz auf ihr Siegerteam sein, sondern auch auf die gesamte Austragung des Turniers. Mit 87.912 Zuschauern wurde am Sonntag die höchste EM-Zuschauerzahl aller Zeiten bei einem Damen-EM-Spiel erreicht. Damit kamen mehr als doppelt zu viele Fans zu den Spielen als noch bei der letzten Europameisterschaft 2017. Auch die mediale Präsenz ist nicht mit vor fünf Jahren vergleichbar. Die Spielerin des Turniers Beth Mead und ihre Teamkolleginnen waren auf Englands Titelseiten omnipräsent.

"Die vergangenen Jahre waren unglaublich. Wir haben wirklich viel investiert, und die Lionesses haben die Chance genutzt und etwas Unglaubliches geschafft. Der EM-Titel wird für den Frauenfußball im Land wie ein Turbo wirken", sagte der Chef des englischen Verbandes, Mark Bullingham.

Riesenparty am Trafalgar Square

In der Innenstadt Londons kannte wie im 16km entfernten Wembley Stadium der Jubel keine Grenzen. Am Trafalgar Square, nur unweit des Buckingham Palace entfernt, lagen sich die Menschen in den Armen und suchten in den Brunnen die nötige Abkühlung.

Am Montagnachmittag soll die Party weitergehen. Es ist ein großer Empfang für Kapitänin Leah Williamson und Co. angesetzt. "Das Vermächtnis dieses Turniers und dieses Teams ist eine Veränderung in der Gesellschaft. Wir haben alle zusammengebracht", freute sich Williamson.