ÖFB-Frauen wollen in der Nations League gegen Schottland Revanche

Österreichs Frauen-Fußballnationalteam steigt mit einem Heimspiel gegen Schottland in die Nations League 2025 ein.

Am 21. Februar kommt es zur Revanche gegen die Schottinnen, die sich im Herbst 2023 in der WM-Qualifikation gegen die Mannschaft von Irene Fuhrmann durchgesetzt hatten. Vier Tage später (25.2.) folgt das Auswärtsmatch bei Gruppenfavorit Deutschland.

Finale am 3. Juni gegen Deutschland

Gegen die Niederlande geht es im Doppel am 4. April auswärts und am 8. April zu Hause. Abgeschlossen wird die Gruppe A1 mit dem Auswärtsmatch in Schottland (30. Mai) und dem Heimspiel am 3. Juni gegen Deutschland.