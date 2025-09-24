Zadrazil erleidet Kreuzbandriss und fällt monatelang aus

Schock für Bayern München und das ÖFB-Team: Sarah Zadrazil hat sich einen Kreuzbandriss zugezogen und fällt damit monatelang aus. Für die Nations-League-Partien fehlt die 32-Jährige fix.

Die Befürchtungen nach Zadrazils Verletzung im Dienstagsspiel der deutschen Liga haben sich bestätigt. Die Bayern-Mittelfeldspielerin erlitt einen Kreuzbandriss im linken Knie und steht ihrem Club und dem österreichischen Nationalteam monatelang nicht zur Verfügung. Damit verpasst sie auch das Nations-League-Play-off gegen Tschechien Ende Oktober.

Schlüsselspielerin fällt aus

Zadrazil hatte beim 4:0-Sieg gegen Freiburg schon in der 12. Minute unter Schmerzen das Spiefeld verlassen müssen. Eine erste Untersuchung ließ bereits Schlimmes erahnen, die genaue Diagnose folgte am Mittwoch. Für Bayern ist der Ausfall ein Rückschlag im Titelrennen, für das ÖFB-Team ein herber Verlust im entscheidenden Herbst.

"Zadi nicht eins zu eins zu ersetzen"

"Es ist in erster Linie für sie, aber auch für uns ein ganz bitterer Ausfall. Zadi ist mit ihrem Spielverständnis und ihrer Spielintelligenz eine Spielerin, die man nicht eins zu eins ersetzen kann", sagte ÖFB-Teamchef Alexander Schriebl in einer ersten Reaktion. Dass die Verletzungsserie nicht abreiße, sei "sehr bitter".