Ganz Österreich im WM-Fieber

Nur noch 90 Minuten trennen Alaba & Co. von der Fußball-WM-Endrunde 2026.

Ganz Österreich liegt im WM-Fieber! Von Bundespräsident Alexander Van der Bellen bis zu Volks-Rock’n’Roller Andreas Gabalier – alle blicken heute in die Bundeshauptstadt auf das ausverkaufte Wiener Ernst-Happel-Stadion, wenn das entscheidende Qualifikations-Duell gegen Bosnien-Herzegowina angepfiffen wird.

Gabalier tippt auf 2:1-Sieg

Die Ausgangslage: knallhart. Österreich führt die Tabelle mit zwei Punkten Vorsprung an. Holt das Team von Ralf Rangnick heute einen Punkt – oder gewinnt – ist das WM-Ticket für USA, Kanada und Mexiko 2026 fix! Es wäre die erste WM-Teilnahme seit 1998. Gabalier ist völlig siegessicher: „Ich bin mir sicher, dass wir gewinnen. Mein Tipp: 2:1 für Österreich!“

Rangnick: "Wissen, dass wir gewinnen können"

Die über 50.000 Fans, darunter Sportminister Andreas Babler und jede Menge Sport-Promis, stehen wie eine Wand hinter dem ÖFB-Team. Kein Wunder: Mit sechs Siegen aus sieben Spielen hält Rot-Weiß-Rot alle Trümpfe in der Hand. Rangnick selbstbewusst: „Wir wissen, dass wir gewinnen können, wenn wir unsere Qualitäten auf den Platz bringen.“

Bundespräsident: "Ganze Zuversicht gebührt der Mannschaft"

Auch von ganz oben kommt Unterstützung! Bundespräsident Van der Bellen schwor unsere Kicker am Montag persönlich auf das große Ziel ein: "Meine ganze Zuversicht gebührt der Mannschaft". Für den ÖFB steht auch finanziell viel auf dem Spiel. Rund 20 Millionen Euro an Startgeld und Prämien warten bei einer WM-Endrunde. Und wenn’s heute schiefgeht? Dann müsste Österreich durch ein hartes Play-off mit drei K.-o.-Spielen. Doch daran denkt beim Team niemand.

Arnautovic will Österreich stolz machen

Allen voran nicht: Marko Arnautovic! Unser Rekord-Torschütze (47 Tore) brennt auf seine erste WM. Gemeinsam mit David Alaba (33) ist es wohl die letzte Chance, gegen Superstars wie Messi & Co. auf einer WM-Bühne zu glänzen. Arnie kämpferisch: „Wir werden alles dafür tun, damit wir Österreich stolz machen.“ Heute entscheidet sich alles. Ganz Österreich hält den Atem an!