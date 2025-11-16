Alles zu oe24VIP
© GEPA

Heißer Tanz

HIER bereiten sich unsere Stars auf den Kracher gegen Bosnien vor

16.11.25, 17:05
Nationalteam trainierte am Sonntag erstmals im ÖFB-Campus.

© GEPA

Österreichs Fußball-Nationalmannschaft hat am Sonntag erstmals im neuen ÖFB-Campus in Wien-Aspern trainiert.

© GEPA

2:0 am Samstag gegen Zypern 

An der Einheit nahmen allerdings nur jene Spieler teil, die beim 2:0 am Samstag in Limassol gegen Zypern nicht lange im Einsatz waren.

© GEPA

© GEPA

In der Wiener City

Der Rest des Kaders blieb im Teamhotel in der Innenstadt. Das Abschlusstraining für das WM-Quali-Entscheidungsspiel gegen Bosnien-Herzegowina steigt Montagmittag (11.45 Uhr) im Happel-Stadion.

