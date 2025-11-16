HIER bereiten sich unsere Stars auf den Kracher gegen Bosnien vor

Nationalteam trainierte am Sonntag erstmals im ÖFB-Campus.
© GEPA
Österreichs Fußball-Nationalmannschaft hat am Sonntag erstmals im neuen ÖFB-Campus in Wien-Aspern trainiert.
- "Kein Fairplay": Bosnien wütet über ÖFB
- DAS ist der wahre Grund für das ÖFB-Flug-Chaos
- Arnautovic spricht von Team-Abschied und lobt Nachfolger
© GEPA
2:0 am Samstag gegen Zypern
An der Einheit nahmen allerdings nur jene Spieler teil, die beim 2:0 am Samstag in Limassol gegen Zypern nicht lange im Einsatz waren.
© GEPA
© GEPA
In der Wiener City
Der Rest des Kaders blieb im Teamhotel in der Innenstadt. Das Abschlusstraining für das WM-Quali-Entscheidungsspiel gegen Bosnien-Herzegowina steigt Montagmittag (11.45 Uhr) im Happel-Stadion.