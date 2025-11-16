DAS ist der wahre Grund für das ÖFB-Flug-Chaos

Das Flug-Chaos des ÖFB bei der Rückreise aus Zypern sorgt weiter für Wirbel, jetzt ist der wahre Grund für die Verspätung bekannt.

Sommer, Sonne, Sieg: Die Reise nach Zypern hatte sich für Ralf Rangnick und das ÖFB-Team absolut ausgezahlt. Unsere Kicker stehen schon mit einem Bein im Flieger zur WM nach Nordamerika.

Doch ausgerechnet nach Schlusspfiff trübte sich die Stimmung. Weniger, weil Bosnien-Herzegowina das Spiel gegen Rumänien gedreht hatte und es nun zum Showdown am Dienstag im Ernst-Happel-Stadion kommt, sondern vielmehr, weil sich die Verantwortlichen selbst verkalkuliert hatten.

Denn der Rückflug von Pafos nach Wien hob mit über 2 Stunden Verspätung erst ab. Der Grund war zu viel Gepäck. Mehrere Tonnen Material sollten den Weg zurück in die Heimat finden. Während man bei der Hinreise die schwere Ausrüstung noch per Speditionsfirma transportieren konnte, dürfte sich laut oe24-Informationen niemand um das Gepäck bei der Rückreise gekümmert haben.

Ankunft erst nach 4 Uhr

So musste man warten und konnte erst kurz nach 4.30 Uhr Ortszeit in Wien wieder landen. Die Spieler verloren viel Zeit, kamen erst um 5 Uhr in der Früh ins Bett. Die ideale Vorbereitung auf das große Quali-Finale sieht definitiv anders aus.

Mehrere zufällig ausgewählte Personen, die im Flieger saßen, mussten ihr Gepäck zurücklassen und warten immer noch darauf, dass es endlich ankommt. Auch das wird den Betroffenen nicht gefallen, so auch Teamchef Ralf Rangnick. Der Deutsche soll über das Planungs-Chaos seiner Leute alles andere als erfreut gewesen sein.

Dennoch können es unsere Kicker nicht mehr ändern und müssen sich nun nach einer Nacht mit wenig Schlaf auf das alles entscheidende Spiel am Dienstag vorbereiten.