"Alaba soll seinen Klappstuhl nicht vergessen"

Auch wenn Bosnien mit dem Ex-Austrianer Haris Tabakovic Österreichs WM-Party am Samstag gecrasht hat: Wir werden es zur WM schaffen!

Nach dem 2:0-Sieg gegen Zypern hat gefühlt ganz Österreich Polonaise getanzt. Wir haben uns schon bei der WM in Amerika gesehen, wo wir unseren Siegeszug fortsetzen. Am besten bis ins Finale gegen Argentinien oder Brasilien!

Zweieinhalb Stunden später war die Polonaise aufgelöst. Und schon waren sie wieder da, die Skeptiker mit ihren Befürchtungen, dass wir wieder einmal ein Entscheidungsspiel versemmeln könnten.

Finale am Dienstag: Freuen wir uns darauf, wir schaffen das!

Ich sage: Freuen wir uns auf ein echtes Finale am Dienstag in Wien! Keine Angst: Wir werden das schaffen. Schließlich haben wir eine reife Mannschaft mit einem Super-Trainer. ABER: Es ist Fußball, der Teufel schläft nicht!

Die Bosnier haben mit ihrer starken zweiten Halbzeit gegen Rumänien noch einmal richtig Blut geleckt. Die Euphorie in Bosnien ist so groß, dass die auch die Polonaise tanzen.

Es wird ein Herzschlag-Finale: Die Bosnier werden sich in Wien leichter tun als daheim, ihre gesperrten Stars werden sie 1:1 ersetzen. Trotzdem will ich nicht schwarzmalen. Warum? Weil wir mindestens ein Tor schießen werden und uns ein Unentschieden genügt.

© getty

Und wir haben Könner wie Laimer und Seiwald im Mittelfeld. Defensiv sind wir mit Lienhart und Danso super aufgestellt - da wird David Alaba nicht fehlen. Größere Sorgen bereitet mir die Position links hinten, denn da müssen wir auf Esmir Bajraktarevic aufpassen. Trotzdem: Wir werden am Dienstag die Korken knallen lassen. Und Alaba soll seinen Jubel-Klappstuhl nicht vergessen!