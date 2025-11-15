Rangnick nach Zypern-Sieg: "Ein wichtiges Zeichen"

Ralf Rangnick (ÖFB-Teamchef): "Wir wussten, dass es ein extrem schwieriges Spiel wird. Man muss auch dem Gegner ein Kompliment machen.

Obwohl es für sie tabellarisch um nichts mehr ging, haben sie uns das Leben extrem schwer gemacht. Es war nicht so einfach, freie Räume zu finden, aber wir haben es gut gemacht. Wir haben das Spiel über weite Strecken so gestaltet, wie wir uns das vorgestellt haben.

Ich habe David (Alaba) heute in der Früh gebeten, dass er sich etwas überlegen soll und vor dem Spiel die allerletzten Worte an die Mannschaft richtet. Ich glaube, es waren die richtigen Worte. Wenn Marko (Arnautovic) fit ist, wenn er gesund ist, wenn er so wie heute auch diese positive Energie ausstrahlt, ist er nach wie vor ein extrem wertvoller Spieler für uns. Das zweite Tor muss man auch erst einmal so machen.

Wir hätten natürlich nichts dagegen, wenn Rumänien heute punktet. Wenn es hart auf hart kommt, machen wir es am Dienstag klar. Aber das heute war jetzt schon einmal ein wichtiges Zeichen."

"Uns war klar, dass wir gewinnen müssen"

Marko Arnautovic (ÖFB-Doppeltorschütze): "Uns war klar, dass wir gewinnen müssen. Gottseidank haben wir das gemacht. Jetzt können wir uns zurücklehnen und schauen. Ich bin glücklich, dass ich der Mannschaft mit meinen beiden Toren helfen konnte, dafür bin ich da. Solange ich auf meinen Beinen stehen kann, spiele ich für das Nationalteam."

Marcel Sabitzer (ÖFB-Mittelfeldspieler): "Wir haben das sehr souverän gemacht, es war eine sehr engagierte Leistung. Der letzte Pass oder Abschluss war nicht immer auf Topniveau. Wir haben es aber souverän verwaltet und verdient gewonnen."

Apostolos Mantzios (Zypern-Teamchef): "Die Österreicher waren sehr motiviert und haben verdient gewonnen. Sie sind die beste Mannschaft dieser Gruppe und werden sich für die WM qualifizieren. Wir konnten ihnen nicht solche Probleme bereiten wie in Linz."