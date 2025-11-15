2:0 - WM-Traum nach Arnautovic-Gala auf Zypern zum Greifen nah

Marko Arnautovic stößt die Tür zur WM für das ÖFB-Team ganz weit auf. Die Rangnick-Elf gewinnt dank eines Doppelpacks unseres Rekordspielers auf Zypern 2:0.

Die erste WM-Teilnahme ist für unser Team zum Greifen nah. Mit dem ungefährdeten 2:0-Sieg auf Zypern bleibt unser Team auf jeden Fall vor dem letzten Spieltag auf Platz 1 der Quali-Gruppe H.

Mit Schützenhilfe von Rumänien, die heute (ab 20.45 Uhr im oe24-LIVE-TICKER) bei Bosnien-Herzegowina gastieren, können Marko Arnautovic & Co. sogar schon während dem Rückflug nach Wien als fixer WM-Teilnehmer feststehen.

Ohne die gesperrten David Alaba und Philip Mwene, dafür mit Rekord-Teamspieler Marko Arnautovic schickte Teamchef Ralf Rangnick die Mannschaft aufs Feld. 5.000 Zuschauer, davon etwa 1.500 mitgereiste Fans aus Österreich, sorgten in der Alphamega Arena für Heimspiel-Atmosphäre über 2.000 Kilometer entfernt von der Heimat.

Doch ganz anders als im Hinspiel in Linz begannen die Hausherren aus Zypern, die im Laufe der WM-Qualifikation noch ungeschlagen in Heimspielen in das Spiel gegangen sind, mutig. Gleich in der ersten Minute hatte die rot-weiß-rote Auswahl viel Glück, als ein Schuss weit am Tor vorbeiging.

Arnautovic erlöst unser Team

Eine Warnung für unsere Stars und schon rasch übernahmen Sabitzer & Co. das Geschehen und konnten mit einem Sabitzer-Schuss nach vier Minuten erstmals gefährlich vor das zypriotische Tor kommen. Doch die Hausherren ließen nicht locker, kamen immer wieder vor das Tor von Alexander Schlager. Nach 9 Minuten wurde es im rot-weiß-roten Fanblock kurz ganz still, als ein scharfer Pass in die Mitte zum Glück keinen Abnehmer fand.

Doch abgesehen von schnell vorgetragenen Kontern hatte unser Team die Kontrolle über das Spiel. So konnte man sich auch in der 17. Minute bis in den Strafraum kombinieren, wo Christoph Baumgartner im dichten Gedränge von Anderson Correira gelegt wurde. Dem Schweizer Schiedsrichter Urs Schnyder blieb nichts anderes übrig, als auf den Punkt zu zeigen. Rekord-Torschütze Marko Arnautovic trat an und erlöste das Team mit seinem 46. Tor im ÖFB-Trikot (18.).

Nun war der Bann gebrochen und unsere Stars spielten befreit nach vorne. Nur sechs Minuten später verfehlte Sabitzer knapp das 2:0. Doch die Zyprioten ließen nicht locker. Immer wieder kam man vor das österreichische Tor, wo man sich aber nicht durchsetzen konnte. Unsere Abwehr, in der Kevin Danso als Alaba-Ersatz aufgestellt war, hielt den Angriffen stets stand. Kurz vor der Pause hatten unsere Fans den Jubel erneut schon auf den Lippen. Nach einer Traumkombination von Konrad Laimer und Nicolas Seiwald konnte Zypern-Goalie Fabiano eine höhere Führung zur Pause gerade noch verhindern. So ging es mit dem knappen Vorsprung in die Kabine.

Arnautovic krönt seinen Abend

Unverändert schickte Teamchef Rangnick die Elf zurück aufs Feld. Von Beginn weg war Feuer drin, das Spiel wurde härter. Doch unsere Kicker ließen sich davon nicht beeindrucken. So musste man nach dem Seitenwechsel nicht lange warten, bis es eine schöne Kombination bis vor das Tor gab. Danso setzte Arnautovic ideal ein, der zum Jubel der Fans im Stadion zur vermeintlichen Vorentscheidung traf (55.).

Nach 60 Minuten war dann der Arbeitstag von Xaver Schlager und dem Doppel-Torschützen vorbei. Der Teamchef brachte dafür Wimmer und Gregoritsch neu ins Spiel. Während unser Matchwinner schon vom Platz war, gab es von der Tribüne immer noch Arnautovic-Fanchöre.

Die Hausherren standen unter Schock und unser Team diktierte das Tempo. Doch 20 Minuten vor Schluss bäumte man sich abermals auf, wollte die stolze Heimserie nicht kampflos aufgeben. Während die rot-weiß-roten Fans plötzlich verstummten, wurden die Heimfans plötzlich laut und peitschten ihr Team nach vorne.

Zittern in der Schlussphase

Gleich dreimal in Folge musste Wimmer einen Ball der heranstürmenden Zyprioten zum Eckball klären. Erst nach 10 Minuten und einem Offensivfoul der Mittelmeer-Kicker konnte die Rangnick-Elf wieder das Spiel beruhigen. Doch man merkte allen am Platz die Anspannung an. Niemand wollte jetzt noch etwas anbrennen lassen.

Das Team versuchte zwar noch, mit einem dritten Tor endgültig für Ruhe zu sorgen, doch ging nicht mehr das letzte Risiko ein. In der Schlussphase brachte Rangnick noch Grüll, Friedl und Wurmbrand für die mit Gelb vorbelasteten Sabitzer, Schmid und Baumgartner, doch an dem Ergebnis änderte sich nichts mehr.

So konnte man den Zyprioten die erste Heimniederlage in der laufenden WM-Quali zufügen und auch schon die Flüge zur WM-Auslosung am 8. Dezember in Washington raussuchen. Denn spätestens mit einem Punkt im Finale gegen Bosnien-Herzegowina am Dienstag ist der Gruppensieg und die erste WM-Teilnahme nach 28 Jahren fixiert.