Ski-Star überrascht mit ÖFB-Tipp

Österreichs Skirennläufer fiebern mit dem Fußball-Nationalteam mit. Am Samstag könnte die ÖFB-Auswahl das WM-Ticket fixieren.

Levi. Österreichs Ski-Asse blicken nicht nur mit Vorfreude dem Slalom-Weltcup-Start am Sonntag in Levi entgegen. Die ÖSV-Athleten fiebern auch mit dem Fußball-Nationalteam mit, das am Samstag auf Zypern das WM-Ticket fixieren möchte. "Jetzt hab ich gerade vorher gesagt, es wird ein knackiges 7:1. Natürlich sehr viel Druck, aber das machen die Burschen schon", sagte Marco Schwarz am Freitag gegenüber dem ORF-Radio. Manuell Feller tippt auf "ein 2:0 für Österreich".

So löst Österreich schon am Samstag das WM-Ticket

Gewinnt die Rangnick-Truppe auf Zypern, ist das Ticket beim Abpfiff noch nicht fix. Verfolger Bosnien liegt zwei Punkte zurück und spielt um 20.45 Uhr gegen Rumänien. Lässt die Balkan-Elf Punkte liegen, ist Österreich automatisch bei der WM.

Die für die WM 2026 qualifizierten Teams

Die bereits für die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 (11. Juni bis 19. Juli in den USA, Kanada und Mexiko) qualifizierten Mannschaften - 28 der 48 Teilnehmer stehen fest:

Europa (3 von 16 Fixplätzen): England, Frankreich, Kroatien

Nord- und Mittelamerika sowie Karibik (3 von 6): USA, Kanada, Mexiko (alle Gastgeber)

Afrika (9 von 9): Ägypten, Algerien, Elfenbeinküste, Ghana, Kap Verde, Marokko, Senegal, Südafrika, Tunesien

Asien (8 von 8): Australien, Iran, Japan, Jordanien, Katar, Saudi-Arabien, Südkorea, Usbekistan

Südamerika (6 von 6): Argentinien (Titelverteidiger), Brasilien, Ecuador, Kolumbien, Paraguay, Uruguay

Ozeanien (1 von 1): Neuseeland

Zwei Teilnehmer werden im März 2026 in interkontinentalen Play-offs mit Mannschaften aus Nordamerika/Karibik (2), Afrika (1), Asien (1), Ozeanien (1) und Südamerika (1) ermittelt.