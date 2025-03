Gregoritsch! DAS hat er schon lange nicht geschafft

Michael Gregoritsch hat mit einem ganz besonderen Treffer den Bann im Play-off-Kracher gegen Serbien gebrochen.

Dieser Treffer ist für Michael Gregoritsch ganz besonders. Unser Freiburg-Legionär verwertete nach einer traumhaften Kombination unserer Superstars, konnte der Stürmer jubelnd abdrehen und erleichterte die Fußball-Nation Österreich.

Besondere Ehre für Baumgartner vor Serbien-Hit

Für den 30-jährigen Grazer war das Tor ein ganz besonderer Moment, den er schon lange Zeit nicht erleben konnte. Denn bei Freiburg hatte der Angreifer eine Ladehemmung, konnte erst am vergangenen Wochenende als Joker gegen Mainz treffen.

Das letzte Mal, dass der Steirer zwei Spiele am Stück treffen konnte, ist fast auf den Tag genau ein Jahr her. Am 7. März (1:0 in der Europa League gegen West Ham) und am 10. März (2:1-Sieg gegen Bochum) des Vorjahres war es soweit. Letzte Woche rettete Gregoritsch den Punkt für Freiburg, und nun ließ er die Herzen der ÖFB-Fans höher schlagen. Unser Star-Kicker hat damit wieder einmal bewiesen, dass er einer für die ganz wichtigen Tore ist und hat das Vertrauen von Teamchef Ralf Rangnick damit gerechtfertigt.