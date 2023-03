Gregoritsch holt vier Neue ins U21-ÖFB-Nationalteam

U21-Teamchef Werner Gregoritsch hat vier Neulinge in seinen Kader für den kommenden Lehrgang in Belek (Türkei) samt der Länderspiele gegen Polen (24. März) und Moldau (27. März/beide 13.30 Uhr MEZ in Antalya) einberufen.

Stürmer Justin Forst (WSG Tirol), die offensiven Mittelfeldleute Dijon Kameri (Red Bull Salzburg) und Tristan Osmani (Schalke 04) sowie Tormann Luka Maric (Sturm Graz) finden sich erstmals auf der U21-Liste wieder. Osmani, der am 30. März seinen 18. Geburtstag feiert, ist der jüngste Kicker im Aufgebot. Auch der Salzburger Innenverteidiger Samson Baidoo, der einen Tag später 19 Jahre alt wird, ist eigentlich noch einen Jahrgang unterhalb der U21 angesiedelt. Weiter zum Aufgebot gehört im Mittelfeld auch Ex-Rapidler Yusuf Demir, der seit seinem Wechsel zu Galatasaray im Sommer nur 66 Liga-Spielminuten sammeln konnte.