Hans Moser schießt ÖFB-Team in Unterzahl zum WM-Sieg

Österreichs Fußball-U17-Nationalmannschaft ist mit einem hochverdienten Sieg in die WM in Katar gestartet.

Die Truppe von Teamchef Hermann Stadler feierte am Mittwoch in Doha durch ein Elfmeter-Tor von Johannes Moser (55.) einen 1:0-Erfolg gegen Saudi-Arabien und ist dank des ersten WM-Sieges einer ÖFB-U17-Auswahl überhaupt der K.o.-Phase schon jetzt ganz nahe. Neben den Top zwei kommen auch die acht besten der zwölf Gruppendritten weiter. Nächster Gegner ist am Samstag Mali.

Die Österreicher begannen gegen den Asien-Cup-Zweiten bei Temperaturen von rund 30 Grad und vor den Augen des mittlerweile für die FIFA tätigen Ex-Arsenal-Langzeitcoaches Arsene Wenger nervös. Abdul-Hadi Matari entwischte der Abwehr samt Goalie Daniel Posch, doch Jakob Pokorny konnte gerade noch vor der Linie klären (8.).

ÖFB-Team trotz Unterzahl stark

Mit Fortdauer der Partie fand Österreich besser rein - Loris Husic schoss aus guter Position drüber (34.), Saudi-Goalie Abdulrahman Al-Otaibi musste sich bei einem Moser-Freistoß strecken (38.). Drei Minuten später folgte die kalte Dusche, als Luca Weinhandl Gelb-Rot sah. Die ÖFB-Reaktion auf die numerische Schwächung war bemerkenswert. Anstatt sich zurückfallen zu lassen, wurde der Weg nach vorne gesucht. Al-Otaibi hatte bei einem Seitfallzieher von Pokorny Probleme (45.+1), nach dem anschließenden Corner traf Moser das Lattenkreuz.

In dieser Tonart ging es nach dem Seitenwechsel weiter. Al-Otaibi wehrte einen Versuch von Moser an die Latte, war aber bald danach geschlagen. Dominik Dobis wurde im Sechzehner gefoult, den Strafstoß verwertete Moser sicher. Keine drei Minuten später wurde Dobis auf dem Weg zum 2:0 unsanft gestoppt, Nasser Al Faihani musste wegen Torraubs den Platz verlassen (58.). Es herrschte wieder personeller Gleichstand und Österreich hatte als klar besseres Team die große Chance auf das 2:0, allerdings scheiterte Vasilije Markovic mit einem Strafstoß an Al-Otabi (96.). Saudi-Spieler Abdullah Al Dawsari sah für das Elferfoul Gelb-Rot. Danach ließ das ÖFB-Team noch zwei Sitzer auf das 2:0 aus.