Ronaldo verpasst verletzt Kracher gegen Mexiko & USA

Portugals Nationalteam muss ohne seinen Anführer planen: Cristiano Ronaldo verpasst die kommenden Test-Länderspiele gegen die WM-Gastgeber Mexiko und USA aufgrund einer Oberschenkelverletzung.

Der 41-jährige Kapitän fällt für die prestigeträchtigen Duelle gegen Mexiko und die USA definitiv aus. Eine Muskelverletzung im Oberschenkel zwingt den Superstar zur Pause, nachdem er bereits die letzten beiden Partien für seinen saudi-arabischen Club Al-Nassr verpasst hat.

Behandlung in der spanischen Hauptstadt

Seit mittlerweile zwei Wochen lässt sich Ronaldo in Madrid behandeln, um die Blessur in den Griff zu bekommen. Der Ausfall wiegt schwer, da Portugal gegen die kommenden WM-Veranstalter in Mexiko Stadt und Atlanta auf seine wichtigste Offensivkraft verzichten muss.

Tor-Maschine außer Gefecht gesetzt

Ronaldos Statistiken bleiben trotz der Zwangspause beeindruckend und zeigen, wie sehr er dem Team fehlen wird. In insgesamt 226 Länderspielen für Portugal erzielte er bisher 143 Treffer, was ihn zum unangefochtenen Rekordhalter macht. Auch auf Clubebene zeigte er sich zuletzt treffsicher und verbuchte in dieser Saison 22 Tore in 26 Pflichtspielen.