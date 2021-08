Hinteregger: "Kein Sex vor dem Spiel!"

Martin Hinteregger hat sein neues Buch "Innensicht" präsentiert: Der ÖFB-Star gibt Interessante Einblicke in sein Privatleben und erzählt über den Alltag eines Fußballers.

"Ich bin kein Mensch, der gern über Gefühle redet. Im Buch habe ich es mal versucht. Als eine Art Therapie. Ich gebe einen extrem persönlichen Einblick. Und glaube, dass es anderen Menschen helfen kann", erklärt der Frankfurt-Legionär der Bild, warum er sich entschieden hat, sich als Autor zu versuchen. Der 28-Jährige, der häufig als einer der letzten ehrlichen und bodenständigen Personen im Profi-Fußball konnotiert wird , sorgt des Öfteren mit eigentümlichen Skandalen wie der ausschweifenden Party seines 27. Geburtstags oder seinen Aussagen bezüglichen Fan-Prügeleien für Wirbel. Kein Wunder also, dass der ÖFB-Star so einiges aus seinem Leben zu erzählen hat.

"Zwei Tage vorm Spiel kein Sex mehr"

In seinem Buch sorgt einmal mehr der trockene Hinteregger-Humor für Unterhaltung. So spricht der gebürtige Kärtner zum Beispiel über seine Lösung, in einem Spiel von Anfang an hellwach zu sein. "Ich forderte unseren Physio auf, mir ins Gesicht zu schlagen. Es klatschte ganz schön, tat scheiße weh. Aber ich war voll da!". Aber auch seine Freundin spielt eine wichtige Rolle: "Es ging sogar so weit, dass ich meiner Freundin sagte: Zwei Tage vorm Spiel gibt es keinen Sex mehr!", erzählt der ÖFB-Verteidiger. Was ein Fußball-Star nicht alles auf sich nehmen muss...

Von 50.000 Exemplaren sind bereits 6.000 vorbestellt: "Wenn ich mit meinen Geschichten ein paar Menschen erreiche, war es die Mühe wert!