Langes-Swarovski soll ÖFB-Präsidentin werden

Am Freitag tagt der Wahlausschuss des ÖFB. Die PräsidentInnen-Suche ist voll im Gange, jetzt gibt es eine heiße Kandidatin auf den Platz an der ÖFB-Spitze.

Im Anschluss an eine Präsidiumssitzung in Wien konstituiert sich am Freitag der Wahlausschuss, der den neuen Chef bzw. neue Chefin des größten heimischen Sport-Verbandes bestimmt. Aktuell führt Johann Gartner interimistisch die Geschäfte, im September soll der Nachfolger oder Nachfolgerin gekürt werden. Wie oe24 erfuhr, hat sich mittlerweile eine interessante Top-Favoritin für den ehrenamtlichen Job des heimischen Fußball-Oberhauptes herauskristallisiert: Diana Langes-Swarovski.

Die 51-Jährige Unternehmerin führte die WSG Tirol vor vier Jahren in die Bundesliga und verleiht dem Verein zusätzlichen Glanz und Glamour. Weiters verfügt die Kristall-Erbin international über Top-Kontakte und repräsentierte Österreich schon bei der Fußball-WM 2022 in Katar. Noch dazu wird sie am Freitag als Vertreterin des Bundesliga-Vorstandes auch bei der Präsidiumssitzung vor Ort sein.

Erste weibliche ÖFB-Präsidentin

Doch der Weg zur Wahl wird noch ein langer. Anschließend an die Sitzung, deren Ende erst spät in der Nacht erwartet wird, soll der Fahrplan zur Kür des zurückgetretenen Milletich-Nachfolgers stehen. Der Burgenländer musste unter dem Druck der Öffentlichkeit im Jänner sein Amt niederlegen.

Durch die Übergangslösung mit Gartner an der Spitze hat der ÖFB keine Eile und kann sich bei der Suche nach einem neuen Präsidenten Zeit lassen. Mit Langes-Swarovski soll endlich wieder Ruhe im ÖFB einkehren. Noch dazu wäre sie die erste Präsidentin in der Geschichte des ÖFB.